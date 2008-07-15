Нардепи не хочуть потурати Яценюку і пропускати через себе струм

Бютівець Сергій Сас вважає, що заповітна мрія Арсенія Яценюка – система “Рада”, яка не дозволила б депутатам голосувати за себе і "за того хлопця", – не настільки близька до втілення в життя, як цього хотів би спікер.

Сас зауважив, що по-перше, добро на впровадження нової системи ще не дав регламентний комітет Ради. По-друге, проблему забезпечення особистого голосування вона не вирішує, пише «Сегодня».

Виявляється, "Рада-3" зовсім не забезпечує голосування депутата тільки за себе: сенсорна клавіша реагує не на відбиток пальця закріпленого за нею нардепа (про те, що буде саме так, довго ходили чутки), а на дотик пальця будь-якої людини. "При цій системі депутат, в принципі, не зможе голосувати за інших, — говорить Сас. — Але є один нюанс: на голосування відводиться 10 секунд звукового сигналу, а фіксація голосування на кнопці триває три секунди. Тобто, три секунди треба утримувати кнопку, щоб результат був зафіксований. І у депутата залишається теоретична можливість голосувати тричі. Як в новій системі зможуть вирішити це питання, поки теж неясно".

Крім того, за словами Саса, відмінність нової системи в тому, що на робочому місці депутата з`явиться сенсорна клавіша, натискаючи на яку пальцем, він дістає можливість голосувати. "Депутат як біологічний об`єкт використовується як провідник електроенергії, — пояснює Сас. — Натискаючи на клавішу, він замикає електричний ланцюг, і це приводить в дію кнопку голосування. Якщо замикання ланцюга не відбувається, кнопка голосування не спрацює. Виходить, в цій системі депутат має бути постійно діючим електродом. Наскільки це впливає на здоров`я, чи безпечно це — на це питання ми відповіді не отримали".