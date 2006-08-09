Туркменбаши привітав Януковича

Президент Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з прем’єрством.

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С.НІЯЗОВ заявив, що, на його переконання, високий рівень співробітництва і взаєморозуміння, досягнутий між двома країнами у паливо-енергетичній, економічній, торговельної і культурної сферах, є надійною базою для майбутнього розвитку взаємовигідних відносин.