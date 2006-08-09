Туркменбаши привітав Януковича
16:12, 09 серпня 2006Політика
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Повідомлення міститься на урядовому порталі
Президент Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з прем’єрством.
Повідомлення про це міститься на Урядовому порталі.
С.НІЯЗОВ заявив, що, на його переконання, високий рівень співробітництва і взаєморозуміння, досягнутий між двома країнами у паливо-енергетичній, економічній, торговельної і культурної сферах, є надійною базою для майбутнього розвитку взаємовигідних відносин.
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