Туркменбаши привітав Януковича

16:12, 09 серпня 2006
Політика
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Повідомлення міститься на урядовому порталі

Президент  Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з прем’єрством.

Повідомлення про це міститься на Урядовому порталі.

С.НІЯЗОВ заявив, що, на його переконання, високий рівень співробітництва і взаєморозуміння, досягнутий між двома країнами у паливо-енергетичній, економічній, торговельної і культурної сферах, є надійною базою для майбутнього розвитку взаємовигідних відносин.

 

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