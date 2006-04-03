Давидович: розбіжності оперативно вносяться в підсумковий протокол ЦВК

Дані паперових і електронних протоколів не мають істотних розбіжностей, повідомив голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ сьогодні журналістам у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «при звірці протоколів з електронними даними оперативної інформації є відхилення на 0,01% у п`яти політичних сил. Це від 500 до 2 тисяч голосів у бік збільшення лідерів і відповідно у бік зменшення тих партій, які одержали меншу підтримку серед виборців».

Я.ДАВИДОВИЧ зазначив, що ці розбіжності оперативно вносяться в підсумковий протокол ЦВК.

За словами голови ЦВК, після звірки даних паперових і електронних протоколів Центрвиборчком проведе перевірку протоколів на коректність їх заповнення. ЦВК вивчатиме баланс виборчих бюлетенів, переданих у дільничні комісії, а також виданих і використаних виборцями. «Поки що немає жодного випадку безконтрольного використання бюлетенів. Хоча є факт, що фабрика видала бюлетенів менше. З цього факту складено акт», - повідомив Я.ДАВИДОВИЧ.

Крім того, сказав він, ЦВК проаналізує баланс виборців, яких було включено до списку, які одержали бюлетені і взяли участь в голосуванні. «На даний момент є різниця в 9 тисяч, і щодо цього факту також складені акти», - повідомив Я.ДАВИДОВИЧ.