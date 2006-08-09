Янукович поїде до Москви наступного тижня

Надзвичайний і Повноважний посол України в РФ Олег ДЬОМІН підтвердив, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Москву наступного тижня.

Як повідомляють РІА «Новости»,про це посол сказав на прес-конференції в Москві.

"Перш за все, він обговорюватиме питання економічного співробітництва", - сказав О.ДЬОМІН.

Водночас О.ДЬОМІН не має в своєму розпорядженні інформації про візит міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКО до Москви.

"На жаль, мені не відомо щодо візиту БОЙКО в Росію, можливо, це приватна поїздка", - сказав дипломат.

Раніше деякі ЗМІ повідомили про те, що міністр палива і енергетики України виїхав сьогодні в російську столицю з робочою поїздкою