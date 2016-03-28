ЦВК зареєструвала Бригинця та Білоцерковця нардепами від БПП замість вигнаних Томенка і Фірсова
Центральна виборча комісія сьогодні, 28 березня, визнала обраними та зареєструвала Олександра Бригинця та Дмитра Білоцерковця новими народними депутатами від "Блоку Петра Порошенка" замість Миколи Томенка та Єгора Фірсова.
Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання Центрвиборчкому.
Як повідомляє прес-служба ЦВК, Бригинець та Білоцерковець замінили Томенка і Фірсова, виключених з БПП рішення з'їзду партії 25 березня 2016 року.
Згідно з повідомленням, Бригинець та Білоцерковець йдуть наступними за черговістю у виборчому списку партії "Блок Петра Порошенка".
Зазначимо, Олександр Бригинець - поет, прозаїк, журналіст, член моніторингової місії інформаційної політики Міністерства України у зоні АТО і колишній нардеп від "Батьківщини". Дмитро Білоцерковець - директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), помічник-консультант народного депутата (2013-2014 рр.).
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні ЦВК позбавила Миколу Томенка та Єгора Фірсова мандатів депутатів Верховної Ради.
Читайте такожБПП виключив зі свого списку 13 кандидатів у нардепи - рішення з'їзду
Томенко заявив про вихід із фракції партії БПП 25 грудня 2015 року.
Він пояснив своє рішення незгодою з ухваленим у парламенті держбюджетом-2016, який, за його словами, спрямований проти українського народу.
У свою чергу Фірсов вийшов з фракції БПП 8 лютого, заявивши, що "залишатися у фракції разом із Ігорем Кононенком" він більше не може, оскільки не згоден "покривати його корупційну діяльність", і не хоче, щоб з його з нею асоціювали.
Томенко був обраний за списком БПП під №8, Фірсов - під №54.