ЦВК зареєструвала Бригинця та Білоцерковця нардепами від БПП замість вигнаних Томенка і Фірсова





Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання Центрвиборчкому.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, Бригинець та Білоцерковець замінили Томенка і Фірсова, виключених з БПП рішення з'їзду партії 25 березня 2016 року.

Згідно з повідомленням, Бригинець та Білоцерковець йдуть наступними за черговістю у виборчому списку партії "Блок Петра Порошенка".

Зазначимо, Олександр Бригинець - поет, прозаїк, журналіст, член моніторингової місії інформаційної політики Міністерства України у зоні АТО і колишній нардеп від "Батьківщини". Дмитро Білоцерковець - директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), помічник-консультант народного депутата (2013-2014 рр.).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні ЦВК позбавила Миколу Томенка та Єгора Фірсова мандатів депутатів Верховної Ради.

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Томенко заявив про вихід із фракції партії БПП 25 грудня 2015 року.

Він пояснив своє рішення незгодою з ухваленим у парламенті держбюджетом-2016, який, за його словами, спрямований проти українського народу.

У свою чергу Фірсов вийшов з фракції БПП 8 лютого, заявивши, що "залишатися у фракції разом із Ігорем Кононенком" він більше не може, оскільки не згоден "покривати його корупційну діяльність", і не хоче, щоб з його з нею асоціювали.

Томенко був обраний за списком БПП під №8, Фірсов - під №54.