Бригинець та Білоцерковець склали присягу народного депутата

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії із сесійної зали лунали поодинокі вигуки “Ганьба!”.

Також Гройсман оголосив, що Бригинець і Білоцерковець увійшли у фракцію "БПП".

Як повідомляв УНІАН, 28 березня ЦВК визнала обраними та зареєструвала народними депутатами від "Блоку Петра Порошенка" Бригинця та Білоцерковця замість Миколи Томенка та Євгена Фірсова, які вийшли з фракції через незгоду з діями фракції.

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25 березня з'їзд партії "БПП" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Томенка і Фірсова у зв’язку з виходом із фракції.

Сьогодні на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив про дострокове припинення повноважень Томенка та Фірсова.