Порошенко закликав гарантів Будапештського меморандуму відновити правосуддя і допомогти Україні вижити

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

«Я маю честь бути президентом держави, яка внесла унікальний внесок в ядерну безпеку світу. У 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною арсеналу ядерної зброї в світі», - заявив він.

Порошенко нагадав, що на першому Саміті з ядерної безпеки у 2010 році під керівництвом президента Обами, Україна відмовилися від запасів високозбагаченого урану і дотримується зобов'язань до сих пір.

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«На сьогоднішній день Україна зробила один із ключових внесків задля успіху ініціативи Обами з ядерної безпеки», - заявив президент.

«Що ми отримали взамін? Ми отримали гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму 1994 року.... Звучить добре. Але що ж виявилося насправді? Росія просто відверто порушила його гарантії по відношенню до України і здійснює пряму збройну агресію проти моєї держави», - підкреслив він.

«Українські патріоти віддають свої життя, захищаючи ті ж цінності, які дорогі для США і Європи», - додав Порошенко. «Ми, українці, маємо право закликати західних гарантів в рамках Меморандуму докласти всіх можливих зусиль для відновлення міжнародного правосуддя і порядку, щоб допомогти нам у нашій боротьбі за виживання і незалежне майбутнє», - заявив президент.

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«Я вірю, що це реальний шанс для президента Обами відзначити свій президентський термін врегулюванням конфлікту в Донбасі», - зазначив він.