У комітеті ВР дали оцінку законопроекту про утворення на окупованому Донбасі міжобласного об'єднання

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Депутат зазначив, що їхній комітет ще не розглядав цю законодавчу ініціативу. Її розглядом займатиметься також комітет державного будівництва, адже вона поєднує в собі і питання, пов'язані з виборністю, і щодо "так званого місцевого самоврядування", зазначив парламентарій.

“Ми розуміємо, що йдеться про якесь зовнішнє управління зі сторони Москви”, - додав Сидорович.

Депутат назвав цю законодавчу ініціативу “черговою провокацією з боку Кремля". "Без відновлення контролю за російським кордоном, без виведення російських військ, без роззброєння бойовиків, без наведення миру, ладу і спокою, повноцінного відновлення України на цих територіях, говорити про проведення будь-яких виборів - це означає дати можливість місцевим бойовикам легалізуватися і інтегруватися в Україну", - сказав депутат.

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На його думку, "це навіть не Троянський кінь, його видно неозброєним оком".

"Цей законопроект узагалі є неконституційний. Якщо ми не будемо головним комітетом, ми як Комітет з питань правової політики і правосуддя, однозначно, розглядатимемо його на предмет відповідності до Конституції. І я хочу бути впевнений, що ми дамо правильну, у відповідності до Конституції, оцінку цьому законопроекту", - сказав Сидорович.

Як повідомляв УНІАН, депутати від фракції «Опозиційний блок» зареєстрували у Верховній Раді проект закону про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей №4297.

Законопроектом передбачається створення вищого представницького органу влади в МТО Донбас – Представницького Зібрання МТО Донбас, створення виконавчого органу влади в МТО Донбас – Виконавчого Комітету МТО Донбас для здійснення виконавчих функцій та запровадження особливого порядку місцевого самоврядування на території МТО Донбас.

Згідно з документом органи влади та місцевого самоврядування МТО Донбас «приймають рішення про утворення, структуру, чисельність загонів народної міліції з охорони громадського порядку МТО Донбас і координують їх діяльність; розглядають питання про надання згоди на призначення керівників органів внутрішніх справ, служби безпеки та прокуратури МТО Донбас».

Також законопроектом передбачено призначення виборів Глави МТО Донбас, депутатів Представницького Зібрання МТО Донбас, депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів на території МТО Донбас на 25 жовтня 2016 року.