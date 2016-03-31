Тема дня: Україна – це Європа, як переконати Нідерланди? (відео)
20:11, 31 березня 2016Політика
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Гість: Наталія Мартіашвілі, активістка всеукраїнського руху «Спорт заради миру» (Sport For Peace)
На фото - прапор Нідерландів / flickr.com/photos/dnet
Підтеми:
1. Ультрамарафонці кажуть Європі «YES!»
2. Активісти замість політиків
3. Говорити однією мовою
4. Спорт як противага негативу
Тема дня 31 березня: Україна – це Європа, як переконати Нідерланди?
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