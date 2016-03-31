Тема дня: Україна – це Європа, як переконати Нідерланди? (відео)

20:11, 31 березня 2016
Політика
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Гість: Наталія Мартіашвілі, активістка всеукраїнського руху «Спорт заради миру» (Sport For Peace)

На фото - прапор Нідерландів / flickr.com/photos/dnet

Підтеми:

1. Ультрамарафонці кажуть Європі «YES!»

2. Активісти замість політиків

3. Говорити однією мовою

4. Спорт як противага негативу

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