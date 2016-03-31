Тема дня: Україна – це Європа, як переконати Нідерланди? (відео)

Гість: Наталія Мартіашвілі, активістка всеукраїнського руху «Спорт заради миру» (Sport For Peace)

Підтеми: 1. Ультрамарафонці кажуть Європі «YES!» 2. Активісти замість політиків 3. Говорити однією мовою 4. Спорт як противага негативу

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