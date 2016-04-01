Яценюк за 2015 рік заробив майже у 2 рази більше - близько 2 мільйонів гривень

Як зазначають у прес-службі Кабміну, у цю суму входить заробітна плата за час перебування на посаді (81 721 гривня), відсотки за банківськими депозитами (1 240 383 гривні), а також дохід від передачі в оренду нерухомого майна – 600 000 гривень та інші види доходів - 44 229 гривень (заміна гарантійної деталі автомобіля).

При цьому сума коштів на рахунках у банках прем'єра з урахуванням нарахованих процентів та збільшення на курсову різницю становить 18 242 940 гривень, а розмір внесків до статутного капіталу товариства - 24 975 гривень.

Водночас сукупний дохід дружини Яценюка Терезії за 2015 рік становив 1 134 055 гривень. На банківських рахунках вона має ще 3 344 633 гривні.

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Згідно з декларацією, Арсеній Яценюк є власником земельної ділянки площею 3 тисячі квадратних метрів, житлового будинку та гаража загальною площею 343,5 квадратних метрів, трьох квартир загальною площею 342 квадратні метри та садового будинку площею 114,5 квадратних метрів.

У власності голови уряду перебуває автомобіль Mercedes S 2010 року випуску, а у власності його дружини - автомобіль Range Rover 2012 року випуску.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Яценюк задекларував 1,15 млн гривень доходів. Таким чином, його дохід у 2015 році порівняно з попереднім роком зріс майже в два рази.