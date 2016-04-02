Деканоїдзе пропонує провести розширене засідання РНБО щодо ситуації з бурштином

«Бурштинові війни - задавнена хвороба країни, яка з кожним днем тільки загострюється.

Сутички між старателями і правоохоронцями, відсутність стратегічного плану на державному рівні, контрабанда бурштину і політизованість боротьби з нелегальним видобутком каменю - вже стали невід'ємною частиною видовища, за яким з екранів телебачення спостерігає вся країна», - зазначила глава Нацполіції.

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Вона також додала, що поліція реагує на всі порушення закону, але навряд чи зможе впоратися з цією проблемою без змін в законодавстві. Приклад - Сарненський район Рівненської області, де на цьому тижні, після чергової сутички з нелегальними старателями, постраждали десять поліцейських.

«Ситуація непроста і вимагає негайних системних рішень. У тому числі - і кадрових. Тільки що я підписала доручення про створення оперативного штабу. До нього увійдуть представники блоку громадської безпеки Нацполіції, кримінального блоку, патрульної служби - загальною чисельністю 150 чоловік.

Завтра на місце виїжджають члени оперативного штабу. Спільно з представниками Генпрокуратури, СБУ і ОДА вони повинні вивчити ситуацію і напрацювати комплекс оперативно-профілактичних заходів - на випадок виникнення можливих конфліктних ситуацій, - пояснила Деканоїдзе, - Ми в першу чергу будемо захищати безпеки місцевих жителів».

Але щоб вирішити цю проблему раз і назавжди, на думку глави Нацполіції, «необхідний системний підхід. Державна стратегія - як припинити довільний старательський промисел і направити багатомільйонні фінансові потоки від видобутку каменю не в чиюсь кишеню, а в державну скарбницю. Розробити стратегічний план, прийняти сучасну законодавчу базу. Адже протягом всієї незалежності у країни не було і немає комплексного підходу з видобутку бурштину. Що вже загрожує екологічною катастрофою».

Вона також переконана, що правоохоронна система повинна працювати в єдиному напрямку щодо боротьби з контрабандою. Потрібно перекрити нелегальні канали вивозу бурштину за кордон. Це дасть можливість виключити всі політичні інтереси і амбіції з його видобутку.

«Я звертаюся до вищого керівництва країни з проханням негайно скликати розширене засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб почати напрацювання комплексного плану», - підкреслила Деканоїдзе.