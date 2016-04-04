Президент Європейського інвестбанку порадив українському керівництву покращити адміністративну систему

Відповідаючи у понеділок у Люксембурзі на запитання власного кореспондента УНІАН стосовно очікувань від нового уряду, який може з'явитися в Україні найближчими днями, Хойєр сказав: "Моя порада пану Яценюку, пану Порошенко і всім тим, кого я знаю в Україні, також на місцевому рівні, є такою: будь ласка, попросіть свої партнерів на Заході допомоги структурувати адміністрацію та допомоги встановити добре функціонуючу систему. Найбільша проблема з виконанням гарних ідей, і це іноді буває в самому уряді, що коли ви просуваєте проект вам потрібний хтось з чиновників, щоб поставити штамп на папері. І на цей штамп можна очікувати тижнями, і речі не просуваються вперед. Наша надія полягає в тому, що, не коментуючи внутрішню ситуацію в Україні, будь ласка, зробіть кращою адміністрацію, щоб речі просувалися більш скоріше".

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Президент ЄІБ констатував, що ця банківська структура "дуже багато робить в Україні". "Коли розпочалася криза, Рада ЄС попросила нас збільшити нашу активність в Україні, щоб ми зробили більше. Ми навіть заявили про те, що збільшимо обсяги плану на 50% але вони сказали, що цього не достатньо. Тому ми збільшили до 100% - подвоїли нашу діяльність в Україні", - розповів Хойєр.

При цьому він деталізував, що йдеться про "величезні проекти" у сфері навколишнього середовища, електрики, енергетики, газових трубопроводів, у системі публічного транспорту у великих містах, питаннях забезпечення фінансування закупівлі газу на зимовий період 2015-2016 року, щоб "помешкання українців не були холодними".

За словами президента, ЄІБ не може фінансувати закупівлю газу, тому що банк фінансує проекти. "Ми знайшли шлях гарного співробітництва зі Світовим банком, який це міг зробити. Практично, ми вклали 600 млн, щоб профінансувати додаткове постачання газу, щоб українці не зіткнулися з холодом. Це речі, які ми робимо в Україні. І ми пишаємося цим", - наголосив Хойєр.