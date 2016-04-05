Експерт про створення формату "Женева плюс" для деокупації Криму: це просто авантюра

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив дипломат Богдан Яременко, засновник громадської організації "Майдан закордонних справ".

Коментуючи ідею Порошенка про створення переговорної групи з деокупації Криму у форматі "Женева плюс", він зазначив, що її ні з ким не обговорюють, не проговорюють. За його словами, це просто авантюра й спроба показати, начебто "у нас є ініціатива, ми реагуємо, відчуваємо, у чому є потреба, що від нас хоче громадянське суспільство, от у нас є". Але факт у тому, що за цим порожнеча, переконаний Яременко.

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Крім того, він зазначив, що не можна одразу Росію примусити говорити про деокупацію. "Тема кримських татар, тема прав людини – так, тут вас підтримають європейці. Але вони не готові говорити про деокупацію. Європейці не готові тиснути на Росію. А про права людини вони готові говорити", - розповів експерт.

Тому, розповів він, зараз головне – створити чітке переконання і уявлення в світі, що в Криму є проблема. "А далі ми поступово прийдемо до того, що проблема – з окупацією РФ, а не з правами людини. І таким чином Росію можна примусити втягнутись в такий формат", - підсумував Яременко.