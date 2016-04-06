Путін хоче, щоб Захід через "панамський скандал" довкола Порошенка засумнівався в необхідності захисту України - The WSJ

На рахунках компаній цього холдингу ніколи не було понад 2 тис. євро, передає InoPressa з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами адвокатів, ці рахунки були потрібні Порошенкові для передачі свого бізнесу у довірче управління, йдеться у статті.

"У Києві можна обговорювати багатства глави держави, а в Москві не можна", - стверджує редакція видання.

Журналісти нагадують, що "в серці" Майдану, в ході якого в 2014 році був повалений попередній президент Янукович, була "злість на корупцію", і звістка про зв'язки Порошенка з Mossack Fonseca прозвучала у важкий для нього період, коли у нього виникли труднощі з правовими реформами і боротьбою з корупцією. "Тому політична реакція була швидкою", - зазначають автори.

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Українське відділення Transparency International закликає президента до більш повного розкриття інформації, у парламенті звучать заклики до імпічменту.

"Кремлівські ЗМІ перевертають всю цю історію догори дном, і для Володимира Путіна дуже бажано, щоб цей епізод змусив Захід засумніватися в тому, що вільна Україна варта того, щоб її захищали", - йдеться у статті.

Водночас у путінській Росії викриття корупції - вірний шлях в тюрму або морг. "Те, що українці відкрито ставлять питання про фінансові справи їхнього лідера, показує, наскільки змінилася українська політика, а також дає зрозуміти, чому для боротьби з корупцією треба більше демократії, а не менше", - стверджують у виданні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідування журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), яке базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це в своїх майнових деклараціях.

Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачать складу злочину в інформації про нібито існування офшорів Порошенка.