ЗМІ розповіли, якою може бути нова Рада у разі позачергових виборів (інфографіка)

Натомість буде 3-4 партії (БПП, ОБ, "Батьківщина", "Самопоміч") які отримають приблизно схожі показники, йдеться у розслідуванні "Української правди".

При цьому, за словами видання, для них ці схожі показники означитимуть зовсім різне: для БПП це буде повним провалом, натомість для "Опоблоку" та партії Тимошенко – відчутним посиленням своїх позицій.

Крім того, зникне потужна фракція "Народного фронту", яка за партійними списками виграла минулі вибори, але рейтинг якої потягнув за собою прем'єр-"камікадзе".

До партій, які нині засідають в Раді, на нових виборах може повернутись "Свобода" та партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція", які на минулих виборах підійшли близько до 5-відсоткового бар'єру, але взяти його не змогли.

Читайте такожВ БПП назвали два варіанти, що залишилися після виходу "Батьківщини" з коаліційних переговорів

Єдиним справді новим гравцем на політичній арені, згіздно з опитуваннями, українці бачать політичний проект Саакашвілі.

Для Порошенка, який погрожує оголосити вибори, такий розклад сил в майбутній Раді буде вельми проблематичним. Посилення позицій Тимошенко, з якою Петро Олексійович не навчився домовлятись ще з часів Помаранчевої революції, прихід у парламент його різких критиків зі "Свободи" та партії Гриценка нічого доброго для БПП не віщують, нагололошують в УП.

Тут не перекриєш розрив навіть мажоритаркою, на якій партія Порошенка на минулих виборах була "найуспішнішою", підсумовується у розслідуванні.