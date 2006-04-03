UMC тимчасово без технічного директора

Компанію UMC, 100-відсоткову дочірню компанію ВАТ «Мобільні Телесистеми» (NYSE: MBT), покинув технічний директор Володимир ПАЩУК. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За даними прес-служби, В.ПАЩУК вирішив покинути компанію з особистих причин.

Виконуючим обов`язки технічного директора призначено начальника департаменту розвитку радіомережі Джеффа ХАУЛІ.

«UMC непросто розлучатися з професіоналом такого рівня. Компанія дякує Володимиру за ту плідну і наполегливу роботу, завдяки якій сьогодні майже кожен третій українець спілкується з близькими і друзями завдяки мережі UMC. Стрімке зростання абонентної бази компанії, упевнене розширення нашої мережі й упровадження нових технологій зв`язку були багато в чому зобов`язані команді технічної дирекції UMC під керівництвом Володимира ПАЩУКА. Ми високо цінуємо внесок Володимира у розвиток нашої компанії і щиро бажаємо йому успіхів в майбутньому», - сказав генеральний директор UMC Адам ВОЯЦКІ.

Довідка УНІАН. Володимир ПАЩУК прийшов у компанію в червні 2004 року із ЗАТ «Утел», де обіймав посаду першого віце-президента з планування, розвитку і експлуатації мереж. В UMC Володимир очолив напрям планування і будівництва комутаційної, транспортної й радіо - мереж, їх технічне обслуговування і експлуатацію, а також займався питаннями розробки і підтримки нових продуктів і сервісів, технічною підтримкою білінгових систем. За цей період роботи кількість абонентів компанії зросла більш ніж в три рази, з 4,3 млн. до 14,16 млн., разом з цим росла і мережа компанії, як кількісно, так і якісно. Під керівництвом пана ПАЩУКА на мережі UMC було встановлено понад 3 тисяч базових станцій, введено в експлуатацію 23 нові комутатори, побудовано понад 6 тис. ВОЛЗ, забезпечена технічна підтримка в реалізації цілого ряду нових послуг і сервісів

Мережа ЗАТ «Український Мобільний Зв`язок» (UMC) охоплює понад 91% території України, на якій проживає 95% населення.

ВАТ «Мобільні Телесистеми» (МТС) є найбільшим оператором мобільного зв`язку в Росії і країнах СНД. Разом із своїми дочірніми підприємствами компанія обслуговує понад 62,5 мільйона абонентів. Населення 86 регіонів Росії, а також Білорусі, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС і її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг в стандарті GSM, становить близько 238,2 мільйонів чоловік. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-йоркській фондовій біржі під кодом MBT.