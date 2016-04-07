"Автомобільна ініціатива" Яценюка вже викликала різку негативну реакцію у Росії - депутат

Таку думку висловив народний депутат від "Народного фронту", голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Андрій Іванчук.

За його словами, автомобільні лобісти в Україні довгий час домагались утримання високих цін на нові та вживані автомобілі.

"В Україні автомобілі давно перетворились на предмет розкоші, тоді як в Європі, за прикладом якої ми прагнемо сьогодні жити, це звичайнісінький засіб пересування. І щойно уряд вирішив спростити життя мільйонам українців, як на Яценюка миттєво накинулись і корумповане автолоббі, і Росія", - наголосив народний депутат.

Він зазначив, що експерти вже передрікають Україні долю "європейського могильника авто", однак, забувають при цьому, що з 1 січня в Україну не можна ввозити авто, які не відповідають екологічним вимогам стандарту Євро-5.

"Ця норма передбачена угодою про асоціацію із ЄС. Тобто ввозити в Україну можна авто, вироблені після 2010 року. І заяви про те, що наша країна перетвориться на звалище старого автонепотребу, не що інше, як маніпуляція, покликана законсервувати захмарні ціни на авто в Україні. І, відповідно, спекулятивні мільярдні надприбутки автотрейдерів", - підкреслив Андрій Іванчук.

Між тим, зазначив він, за різними оцінками, скасування мит дозволить здешевити вживані автомобілі на 12%.

Голова Комітету також підкреслив, що ініціатива Яценюка вже викликала різку негативну реакцію у Росії.

"Там почали заявляти, що таке рішення уряду суперечить вимогам СОТ. Однак насправді причина у тому, що сьогодні росіяни масово вивозять до України свої вживані автівки. За даними Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів, сьогодні від 25 до 50% ринку вживаних авто в Україні складає саме російський імпорт. Зрозуміло, що ініціатива Яценюка перекриває кисень ділкам з РФ", - резюмував Іванчук.