У МЗС заявили, що не бачать загроз євроінтеграції України та угоді про асоціацію

Про це заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба, передає "Громадське".

"Я не бачу загроз європейській інтеграції України або угоді про асоціацію після референдуму. Адже якщо прослухати ті повідомлення, які прийшли до нас від керівників держав, від самої Єврокомісії, і навіть від керівництва Нідерландів – то ми бачимо, що є зацікавленість у продовженні реалізації угоди про асоціацію. А також пошуку можливого виходу з цієї ситуації", — сказав Кулеба.

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За словами посла, угода буде застосовуватися в тимчасовому порядку доти, доки не буде знайдене політико-правове рішення щодо ситуації після референдуму.

Кулеба зазначив, що "на останній стадії кампанії уряд Нідерландів активно агітував за підтримку угоди з Україною, і він на нашому боці".

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.