Україна має сплатити компенсацію Януковичу, суму якої ще не визначено – речник суду ЄС

Про це повідомив речник суду ЄС, розташованого в Люксембурзі, Балаш Легоцький, пише Європейська правда.

"Можу підтвердити, що 15 березня були подані три позови від екс-президента Януковича та двох його синів, або спадкоємців (як відомо, Віктор Янукович-молодший загинув на Байкалі - УНІАН), які просять Суд визначити суму, яку має сплатити Україна", - заявив він.

Легоцький підтвердив також, що раніше Суд ЄС виніс рішення, що Україна має компенсувати юридичні витрати Януковичів, пов’язані зі спробою Києва увійти в санкційний процес в якості третьої сторони.

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"Однак в рішенні суду лише принципово зазначалося, хто кому має заплатити, і не були визначені точні суми. Передбачалося, що сторона, яка входила в процес (Україна - УНІАН), та заявники погодять суму, яку перша мала заплатити другим.

В разі, якщо узгодити суму не вдається, це питання може бути винесене на розгляд Суду ЄС... Очевидно, сторони не дійшли згоди (щодо суми компенсації з боку України)", - розповів представник Суду ЄС.

Він, водночас, відмовився підтверджувати чи коментувати інформацію, оприлюднену нещодавно екс-главою Мінюсту Оленою Лукаш, про можливу компенсацію на суму 57 317,50 фунтів стерлінгів кожному заявникові з родини Януковичів.

До винесення судом рішення по сумі компенсації з боку України, детальніша інформація з цього питання не буде публікуватися, наголосив він.