В АП розповіли, коли очікують перших пропозицій Євросоюзу щодо асоціації Україна-ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

"Це питання буде предметом дуже ретельної уваги всередині Європейського Союзу, і ми очікуємо, що уже більш-менш конкретні пропозиції будуть вимальовуватися, кристалізовуватися під час наступного засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 18 квітня цього року. Але це будуть тільки перші поки що певні пропозиції", - наголосив Єлісєєв.

Також він висловив переконання, що в міру усвідомлення результатів референдуму і їхнього впливу на загальноєвропейську єдність, вдасться вийти на спільні компромісні варіанти.

"В основі усіх цих варіантів має бути принципова позиція української сторони, яка полягатиме в тому, що ця угода не повинна зазнати жодних принципових, кардинальних змін. Вона буде не тільки не змінена, але навіть (не буде роз'єднаною - УНІАН), як інколи звучить точка зору, що давайте ми її роз'єднаємо на політичну частину і торговельно-економічну.... Ця угода є єдиною, зміст її непорушний, і тому ми будемо рухатися далі", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За попередніми даними, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.

7 квітня уряд Королівства Нідерланди заявив, що планує разом з партнерами з ЄС та України шукати компроміс за результатами консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який буде прийнятним для усіх сторін.