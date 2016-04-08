Заборона російських фільмів: Нацтелерадіо вимагає від Мінкульту оприлюднити критерії формування "чорного" списку

Копії листів на своїй сторінці у Facebook оприлюднив голова Нацради Юрій Артеменко.

"Незрозумілі критерії для прийняття рішень, обмеження та заборони, визначені за зачиненими дверями під час складання Міністерством культури переліком осіб - невже це принципи побудови правової європейської держави?", - йдеться у листі.

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У листі також наведено "невеликий перелік класичних світових фільмів, яких Міністерство позбавляє українського глядача".

Щойно підписав лист Віце-прем'єр-міністр Міністру Культури України В'ячеславу Кириленку.Лист може йти поштою декілька ... Опубліковано Юрієм Артеменком 8 квітня 2016 р.

"Прошу Вас, шановний В'ячеславе Анатолійовичу (міністр культури В'ячеслав Кириленко - УНІАН), терміново визначити та оприлюднити критерії до формування Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці…Переглянути вже існуючий Перелік осіб", - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ закликала Мінкульт переглянути підхід до заборони російських фільмів.