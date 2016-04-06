СБУ закликала Мінкульт переглянути підхід до заборони російських фільмів (документ)

Це дискредитує діяльність чинної влади і завдає шкоди іміджу країни і за кордоном. Про це йдеться у листі глави Служби безпеки України Василя Грицака до глави Мінкульту В'ячеслава Кириленка, який на своїй сторінці у Facebook оприлюднила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Мінкультури використовує отримані списки (від СБУ - Ред.) з метою заборони розповсюдження і демонстрування фільмів без їхньої зваженої оцінки та детального аналізу. Внаслідок цього до зазначеного Мінкульту переліку потрапили фільми, заборона яких може трактуватися як зазіхання на конституційні права громадян", - наголошується у листі.

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У Службі безпеки наголошують, що Мінкульт таким чином нехтує функцією, яка покладена на Держагентство з питань кіно - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.

СБУ закликає Міністерство культури переглянути свої підходи у прийнятті рішень щодо заборони демонстрації в Україні російських фільмів, вироблених до 2014 року.

Нагадаємо, наприкінці березня Рада заборонила трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди, що поширюється на фільми, вироблені і (або) вперше оприлюднені (продемонстровані) після 1 січня 2014 року.