"Зухвала спроба залякати": У Клімкіна відреагували на обстріли бойовиками патруля ОБСЄ

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

«Вважаємо цей випадок черговою зухвалою спробою залякати спостерігачів СММ ОБСЄ. Наголошуємо, що Росія та її маріонетки мають виконувати взяті на себе зобов'язання у рамках Мінських домовленостей», - підкреслюється в заяві зовнішньополітичного відомства.

МЗС вимагає від Росії та її бойовиків на Донбасі припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ, гарантувати повний безпечний та безперешкодний доступ СММ до всієї території Донецької та Луганської областей, у тому числі й до неконтрольованої Україною ділянки українсько-російського кордону, як це передбачено Мінськими домовленостями.

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Зі свого боку українська сторона, зазначили у відомстві, забезпечує спостерігачам ОБСЄ безпечний та безперешкодний доступ на всій території України, як це передбачено мандатом Місії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, перший заступник керівника СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив про обстріл бойовиками «ДНР» автомобіля місії.

"Серйозний інцидент стався вчора, коли транспортний засіб СММ ОБСЄ був обстріляний і знищений поблизу Сніжного. Трохи пізніше так звані члени «ДНР» зупинили нашу місію, направивши зброю на наших спостерігачів", - сказав Хуг.