Рада може відправити Яценюка у відставку і проголосувати за Кабмін Гройсмана вже 12 квітня - депутат

У вівторок, 12 квітня, Верховна Рада може відправити у відставку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і призначити новий склад Кабінету міністрів під головуванням Володимира Гройсмана.

Про це народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"За оптимістичним сценарієм, який ми розглядали раніше, то у вівторок має відбутися голосування за відставку Арсенія Яценюка, в той же день повинна бути підписана нова коаліція, і в той же момент коаліція повинна внести подання президенту на нового прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Президент може це подання повернути рівно через три хвилини, підписавши його прямо в залі Верховної Ради. Після цього може відбутися голосування за призначення прем'єр-міністра . А новий прем'єр-міністр може запропонувати список для призначення міністрів", - заявив Геращенко.

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Нагадаємо, сьогодні Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єра. Він зазначив, що вважає два своїх уряди унікальними і після відставки бачить свої повноваження дещо ширше, ніж на посаді прем'єра.

24 березня фракція "Блоку Петра Порошенко" висунула кандидатуру голови парламенту Гройсмана на пост прем'єр-міністра. За пропозицією «БПП», у разі підтримки Гройсмана, за «Народним фронтом» залишається посада спікера.