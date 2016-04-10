У БПП заявили, що новим прем'єром стане Гройсман

16:52, 10 квітня 2016
Політика
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Також депутат заявив, що БПП голосуватиме за відставку Яценюка.

У БПП впевнені, що новим прем'єр-міністром буде Гройсман / Фото УНІАН

Народний депутат від БПП Вадим Денисенко заявив про те, що новим прем'єром стане Володимир Гройсман

Про це після заяви про відставку Арсенія Яценюка він розповів в ефірі Еспресо.TV.

"Я впевнений на 99,9%, що новим прем'єром стане Гройсман", - каже він.

Також Денисенко заявив, що БПП голосуватиме за відставку Яценюка.

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