У БПП заявили, що новим прем'єром стане Гройсман

Народний депутат від БПП Вадим Денисенко заявив про те, що новим прем'єром стане Володимир Гройсман

Про це після заяви про відставку Арсенія Яценюка він розповів в ефірі Еспресо.TV.

"Я впевнений на 99,9%, що новим прем'єром стане Гройсман", - каже він.

Також Денисенко заявив, що БПП голосуватиме за відставку Яценюка.