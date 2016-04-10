"Це був звичайний бізнес": Ложкін прокоментував продаж Курченку медіахолдингу через офшори

Глава адміністрації президента Борис Ложкін прокоментував угоду про продаж "Українського медіахолдингу" (UMH) за 315 млн євро за допомогою фірми, зареєстрованої на Британських Віргінських островах "фінансисту Сім'ї Януковича" - Сергію Курченку.

Про це пише Українська правда.

Коментуючи заяву нардепа від БПП Сергія Лещенка про те, що компанія Ложкіна Integrity International Holding LTD не вказана у нього в декларації, а сума угоди не була предметом оподаткування в Україні, Ложкін заявив: "Це історія 2013 року. Це був звичайний бізнес ще до мого приходу на держслужбу".

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"Структура бізнесу була складна, але нічого страшного, як це здається Лещенку, там не було", - заявив Ложкін.

Коментуючи інформацію про те, що документ про належність Ложкіну Integrity International Holding LTD був переданий Україні від прокуратури Австрії, проте екс-генпрокурор Віктор Шокін не захотів розслідувати цю кримінальну справу, Ложкін заявив: "Там ніякої справи проти мене немає".