Один з найбільших медіахолдингів України очолила одіозна регіоналка Бондаренко

Про це повідомляє прес-служба холдингу.

"Український медіахолдинг" (УМХ) оголосив про призначення з 26 вересня 2014 р. головою Наглядової ради Олени Бондаренко. На цій посаді Олена змінить Юрія Ровенського, що залишив УМХ в липні 2014 р. Відповідно до вимог законодавства, одночасно Олена складе повноваження депутата Верховної Ради України", - сказано в повідомленні.

Читайте такожТурчинов сказав "регіоналці" Бондаренко, що їй потрібно стати на коліна перед армієюЗокрема, власник УМХ Сергій Курченко заявив з цього приводу, що "сьогодні у всьому світі ЗМІ приходять люди з багатим політичним досвідом".

Довідка. Олена Бондаренко з 2006 р. тричі обиралася народним депутатом України, працювала у Верховній раді V, VI і VII скликань. Була членом депутатської групи "За мир і стабільність", яку вважають лобістом інтересів Росії в парламенті. Зокрема, Бондаренко була серед 24 депутатів, які відвідали російську Думу 17 вересня.

У лютому в інтерв'ю німецькому журналісту Бондаренко заявила, що силовики на Майдані діють "недостатньо жорстко".

Український медіахолдинг (УМХ) - одне з найбільших об'єднань ЗМІ в Україні. У нього входять Корреспондент, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радіо, Europa Plus, Авторадіо, Аргументи і Факти, Комсомольська правда й інші бренди.

У 2013 році холдинг придбав Сергій Курченко.