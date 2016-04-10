Кремль намагається переконати, що ніякої сухої голодовки Савченко немає - адвокат

Адвокат Марк Фейгін пояснив, як працює кремлівська пропаганда у питанні звільнення незаконно засудженої в Росії української льотчиці Надії Савченко, яка з 6 квітня проводить суху голодовку.

«Тепер ще раз, як працює в останні дні кремлівська пропаганда. Для загального розуміння ситуації навколо кейса Савченко.

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По-перше, Кремль намагається переконати, що ніякої сухої голодовки Савченко немає. Мовляв, це "дієта", маніпуляції громадською думкою тощо», - написав Фейгін у Twitter.

«По-друге, через голосні й закулісні джерела вкидається інфа, що не треба шуміти, скоро все вирішимо. Ось і чотирьох (українців - УНІАН) скоро відпустимо», - додав адвокат.

Також Фейгін звернув увагу, що влада РФ робить вигляд, що готова обміняти Савченко на росіян.

«По-третє, Кремль зображує готовність йти на поступки з обміну, хоча публічно неодноразово говорив протилежне. Подивіться, що говорить Пєсков», - написав Фейгін.

За його даними, «незважаючи на те, що Савченко відпустять, параметри договору ще будуть узгоджуватися. І "розвод" публіки для Кремля важлива частина цієї угоди».

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.