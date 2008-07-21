Литвин пропонує навчити систему Рада фіксувати депутатські "фейси"

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що голосування у Верховній Раді за відбитками пальців замість існуючої системи «Рада» є неефективним методом боротьби з депутатами-прогульниками, оскільки відбитки пальців "легко підробити".

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи на прохання журналістів ініціативу українського спікера Арсенія ЯЦЕНЮКА про введення з початку нової сесії спеціального режиму функціонування електронної системи голосування, який повинен передбачати особисту присутність народного депутата на пленарному засіданні.

«Якщо особа (депутата – УНІАН) ідентифікуватиметься тільки за пальцем, це нічого не дасть. Фахівці говорять: великих труднощів не складе зробити відбиток пальця. Одягнув на всі руки, а у нас, ви знаєте, всі вигадувати мастаки, жодної проблеми не буде», - сказав депутат.

За його словами, фахівці пропонують не фіксацію пальців, а «фіксацію овалу обличчя, який не підробиш». Правда, говорить В.ЛИТВИН, при такому розкладі взагалі жодне рішення ухвалене не буде. «Якщо не можна зараз жодного рішення прийняти, то коли треба буде фіксувати свій фейс, тоді взагалі жодного рішення ухвалено не буде», - сказав він, додавши, що «потрібен колектив у Верховній Раді».

«Це просто красиві розмови, за якими нічого не стоїть, тоді треба буде розписатися в повній, абсолютній безпорадності. Тому що сьогодні протиріччя роз`їдають коаліцію, вони (члени коаліції – УНІАН) сьогодні дружать один проти одного», - сказав депутат.

В.ЛИТВИН додав, що якщо нова система голосування все ж таки буде введена, то для його фракції вона не стане проблемою, оскільки члени фракції і так голосують кожен за себе. «Жодних проблем для мене і для фракції не виникне», - сказав лідер фракції Блоку Литвина.

В цілому В.ЛИТВИН назвав нормальною постановку питання, щоб депутат голосував кожен за себе за умови, якщо буде нормальний режим роботи парламенту. «Якщо знаємо, що якийсь законопроект починає обговорюватися о 10-й годині, о 10.45 він голосується, тоді всі депутати до моменту голосування повинні бути в сесійному залі. …А якщо йде штурм і натиск, один і той самий законопроект переголосовується по 20 разів, то це нічого не дасть», - резюмував депутат.