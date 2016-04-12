НФ пропонує голосувати за відставку та призначення нового прем'єр-міністра однією постановою

Про це заявив представник фракції "Народний фронт", член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя та правової політики Дмитро Сторожук в коментарях журналістам.

Він зазначив, що сьогодні відбулося засідання профільного комітету з питань правової політики, на якому була розглянута заява Арсенія Яценюка про відставку за власним бажанням.

"Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти відставку Яценюка одним пакетом з призначенням нового прем'єр-міністра України. Це необхідно для того, щоб не було спекуляцій, щоб був прямий перехід влади і щоб не було люфту, коли у нас немає прем'єра та немає голосів в залі за нового", - наголосив Сторожук.

Він також додав, що відповідна постанова буде готуватися лише після того, як новостворена коаліція зробить подання кандидатури на посаду прем'єр-міністра, а президент внесе цю кандидатуру до парламенту.

"У цьому питанні немає жодних юридичних розбіжностей. Звільнення та призначення нового прем'єра відбуватимуться одночасно. Також комітет рекомендував внести до постанови пункт про скасування постанови парламенту про визнання роботи уряду Яценюка незадовільною. З цим погоджувалися наші колеги з БПП. Ми послідовно наполягали на цьому пункті постанови, оскільки нинішня криза штучна, а уряд зазнавав незаслуженої критики попри свої досягнення. Окрім того, треба зважати на те, що заява про відставку – добровільне рішення Арсенія Яценюка", - наголосив Дмитро Сторожук.