Переворот у Коцюбинському: 29 депутатів ВР пропонують припинити повноваження селищної ради

Відповідний проект постанови №4383 про дострокове припинення повноважень Коцюбинської селищної ради "у зв'язку з діями, що порушують Конституцію України і закони України, підривають засади місцевого самоврядування, суперечать інтересам територіальної громади смт Коцюбинське" зареєстровано в парламенті 12 квітня.

Він передбачає призначення позачергових виборів Коцюбинської селищної ради у останню неділю 90-денного строку з дня набрання чинності постановою в разі її прийняття.

Проект постанови ініціювали 29 депутатів, в основному з фракції "Блок Петра Порошенка", а також з фракцій "Народний фронт", "Опозиційний блок", "Батьківщина", "Самопоміч", Радикальної партії та позафракційні.

Як прокоментувала на своїй сторінці у Facebook документ один з його ініціаторів Ольга Червакова (БПП), "у пояснювальній записці до проекту постанови зазначено перелік незаконних дій місцевих та ірпінських депутатів партії "Нові обличчя" під час так званого "голосування" за відсторонення селищного голови Ольги Матюшиної, також ідеться про підробку печатки самопроголошеною головою Коцюбинського Юлією Главацькою, погроми та крадіжки документів в захопленій селищній раді 8–9 квітня".

"Розпуск Коцюбинської селищної ради стане початком кінця епохи панування перефарбованих регіоналів у Приірпінні. Нова рада має складатися з людей, які працюватимуть в інтересах громади, а не в інтересах корупції. Туди мають потрапити справжні нові обличчя, а не ті, що в лапках", - зазначила вона.

Як відомо, в ніч на 9 квітня Коцюбинська селищна рада була захоплена депутатами від партії "Нові обличчя", лідером якої є мер Ірпеня Володимир Карплюк. За свідченнями очевидців, з будівлі вночі виносили речі і документи, їх вантажили в машини і вивозили в невідомому напрямку. Всередині знаходилися також оригінали документів і журнали реєстрації.

11 квітня в Коцюбинському будівлю сільради оточили правоохоронці, активісти, а також молодики спортивної статури, які, за твердженням активістів, були завезені з Ірпеня.

Активісти намагалися відстояти селищну голову Матюшину. Під час народного віче було зібрано близько 400 підписів за розпуск селищної ради. Підписи передані в комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування.

Матюшина того дня змогла потрапити на своє робоче місце разом з правоохоронцями. Вона повідомила, що під час захоплення селищної ради в її кабінеті було виламано замок і вставлено новий. За словами Матюшиної, зникли всі оригінали рішень Коцюбинської селищної ради за все 7-ме скликання.

Рішення депутатів селищної ради від 8 квітня про оголошення недовіри Матюшина оскаржує в судовому порядку. Позов було подано 11 квітня.

Також Матюшина звернулася до ГУ МВС у Київської області - щодо протиправних дій депутатів, і до начальника Управління внутрішньої безпеки МВС в Київській області - щодо бездіяльності працівників поліції. Матюшина заявила, що працівники поліції стали на бік партії "Нові обличчя" та всіляко сприяли цій політсилі, яка керується з Ірпеня міським головою Карплюком.

Прокуратура Київської області відкрила два кримінальних провадження - за фактом захоплення адміністративної будівлі Коцюбинської селищної ради (ст. 341 Кримінального кодексу України) та за фактом підробки печатки Коцюбинської селищної ради секретарем селищної ради Главацькою (ст. 358 ч. 1 ККУ).