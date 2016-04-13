У "Народному фронті" спростовують заяви про те, що Яценюкові дали хабара за призначення голови КРРТ

Таку заяву сьогодні зробили депутати "Народного фронту" на брифінгу у парламенті.

Читайте такожОдеського суддю-стрілка затримали у Верховній Раді (відео)

За словами народного депутата Дмитра Сторожука, нардеп Сергій Каплін минулого року подав звернення "про начебто дачу хабара прем'єр-міністру Арсенію Яценюку та фракції "Народний фронт" за призначення керівника концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Володимира Іщука".

"Це не відповідає дійсності, це є повна брехня, тому що всі знають, як цей концерн в цьому уряді займає проукраїнську позицію - відстоює українські інтереси, обмежує вплив російських ЗМІ, і це не подобається так званим "попередникам", - підкреслив Сторожук.

Він заявив, що бізнесмен Сергій Льовочкін продовжує боротьбу за вплив на концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення і займається розповсюдженням наклепницької інформації.

"Хочу звернутися до Генерального прокурора негайно закрити цю справу, бо за цілий рік по цьому поданню не велися жодні процесуальні дії, там немає жодних ознак злочину. Це означає, що ГПУ уже має відкрити провадження проти заявника за завідомо неправдиві відомості, які очорнюють честь і гідність державної публічної особи", - сказав Сторожук.

За його словами, фракція "Народний фронт" уже звернулася до Генпрокуратури з відповідною заявою проти Капліна та окремо попросила здійснити внутрішню перевірку всередині ГПУ.

У свою чергу присутній на брифінгу перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук зазначив: "Діяльність і уряду, і "Народного фронту" є такою, що підтверджена позитивними справами, позитивними голосуваннями за закони, що наближають нашу країну до Євросоюзу. Тому би я радив дуже обережно ставитись до підозрілих заяв Капліна, з яких видно аватари Сергія Льовочкіна", - сказав Тетерук.