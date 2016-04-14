Туреччина вважає, що для заборони Меджлісу в Криму немає підстав
19:48, 14 квітня 2016Політика
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Для заборони у Криму російською окупаційною владою Меджлісу кримськотатарського народу немає підстав.
Туреччина продовжить підтримувати кримських татар / gazeta.lviv.ua
Про це заявив посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель. "Я вважаю, що ця остання справа є лише черговою хвилею того, що відбувається останнім часом. Це придушення людей, це спрямовано проти прав людини та проти справедливості, і увесь цей процес, який повинен бути правовим, на мою думку, не має підгрунття", - заявив Йонет Джан Тезель.
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Посол заявив, що Туреччина продовжить підтримувати кримських татар, тому що вони хочуть жити у Криму у демократичний спосіб, маючи можливість користуватися своїми правами та захищати свою ідентичність.
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