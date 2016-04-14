Україна закликає Радбез ООН засудити репресії російських окупантів проти Меджлісу
Під час відкритих дебатів Ради безпеки ООН 14 квітня делегація України порушила питання репресій в окупованому Росією Криму у зв’язку із рішенням "влади" призупинити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.
Про це повідомляє департамент політики і комунікацій Міністерства закордонних справ.
Як зазначається в повідомленні, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко закликав Раду безпеки і генерального секретаря ООН засудити цей злочинний акт, який грубо порушує права корінного народу Криму.
Напередодні, після надходження інформації про черговий акт переслідування кримських татар з боку окупаційної «прокуратури», Постпредство України оперативно довело ситуацію до відома членів Радбезу ООН, поширило заяву МЗС України як офіційний документ Радбезу і Генеральної асамблеї ООН, а також здійснило письмовий демарш перед генсеком ООН, підкреслюється в повідомленні.
Читайте такожТуреччина вважає, що для заборони Меджлісу в Криму немає підстав