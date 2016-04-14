Україна закликає Радбез ООН засудити репресії російських окупантів проти Меджлісу

Про це повідомляє департамент політики і комунікацій Міністерства закордонних справ.

Як зазначається в повідомленні, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко закликав Раду безпеки і генерального секретаря ООН засудити цей злочинний акт, який грубо порушує права корінного народу Криму.

Напередодні, після надходження інформації про черговий акт переслідування кримських татар з боку окупаційної «прокуратури», Постпредство України оперативно довело ситуацію до відома членів Радбезу ООН, поширило заяву МЗС України як офіційний документ Радбезу і Генеральної асамблеї ООН, а також здійснило письмовий демарш перед генсеком ООН, підкреслюється в повідомленні.

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