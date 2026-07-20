Поляки не підтримують антиукраїнського кандидата у прем'єри, - соцопитування

Чарнек наразі є офіційним кандидатом в прем'єри від партії "ПіС" та відомий своїми антиукраїнськими поглядами.

Більшість поляків не підтримують кандидатуру Пшемислава Чарнека від опозиційної партії "Право і справедливість" на посаду прем'єр-міністра країни, і віддають перевагу експрем’єру Матеушу Моравецькому. Чарнек наразі є офіційним кандидатом в прем'єри від партії "ПіС" та відомий своїми антиукраїнськими поглядами.

У соцопитуванні, проведеному на замовлення Wirtualna Polska, у поляків запитали, хто був би кращим кандидатом на посаду прем'єр-міністра - Моравецький чи Чарнек?

В результаті Моравецький отримав значно більшу підтримку - 40,7% респондентів бачать його кандидатом ПіС на посаду прем'єр-міністра, і лише 18% респондентів обрали Чарнека.

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Водночас, найбільше респондентів не змогли визначитися: відповідь "не знаю/важко сказати" дали 41,3% опитаних.

Серед виборців нинішнього правлячого табору 40% обрали Матеуша Моравецького як кращого кандидата на посаду прем'єр-міністра, а Чарнека обрали лише 2%.

Результати були набагато рівномірнішими серед виборців опозиції: 37% з них обрали Матеуша Моравецького, а 36% – Пшемислава Чарнека.

Опитування було проведено 16-17 липня 2026 року на загальнонаціональній вибірці з 1000 дорослих поляків. Максимальна похибка оцінки становить 3 відсоткові пункти за рівня довіри 0,95.

Що Чарнек говорив про Україну

Раніше Чарнек заявив, що партія ПіС закликає уряд виступити проти вступу України до Європейського Союзу.

"Ми вносимо проект резолюції Сейму щодо протидії вступу України до Європейського Союзу у зв’язку з героїзацією винних у Волинській різанині. Ми закликаємо уряд виступити проти будь-якого розвитку процесу інтеграції України з ЄС", – написав Чарнек.

Також він закликав заблокувати допомогу Україні, якщо рішення Зеленського щодо вшанування героїв УПА не буде змінено. Ця ідея викликала різку відповідь Моравецького, який наголосив, що "краще, щоб у українських танках гинули українські солдати, ніж щоб польські солдати гинули в польських танках".

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