Скільки росіян зайшло в Костянтинівку: Сирський зробив заяву про ситуацію у місті

Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших.

У Костянтинівці накопичилося до 145 російських окупантів. Підрозділи Сил оборони продовжують у місті контрдиверсійні заходи. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Наша оборона залишається активною. Дрони обов'язкового йдуть першими - і для виявлення противника, і для його ураження. Ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці. Обговорили з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм", - заявив він.

За словами головкома, Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. У середньому щодоби противник вчиняє тут до 20 атак, не припиняє спроб інфільтруватись углиб міста.

Відео дня

"За даними розвідки, в Костянтинівці російські окупанти накопичили до 145 осіб. Підрозділи Сил оборони продовжують у місті контрдиверсійні заходи. Для виявлення і знищення ворожої піхоти та вогневих позицій наші воїни проводять пошуково-ударні дії, масовано застосовують FPV-дрони, скиди з БпЛА. Загарбники зазнають значних втрат. Так, лише за добу 18 липня втрати ворога в місті становили 21 особу вбитими, 6 – пораненими. Було уражено 6 укриттів", - поінформував він.

Сирський підкреслив, що перед українськими захисниками стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і вони його виконують.

Бої за Костянтинівку – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія витратила понад рік на наступ на Костянтинівку, але так і не змогла встановити над нею повний контроль, попри заяву Кремля про нібито захоплення міста.

3 липня Міністерство оборони РФ оприлюднило відео з російськими військовими у різних частинах центру Костянтинівки, стверджуючи, що місто повністю окуповане. Водночас журналісти зазначили, що ця заява не відповідає дійсності. Її спростовують свідчення українських військових, геолокація відеозаписів та карти незалежних аналітиків DeepState, які показують, що російські сили лише намагаються просунутися вглиб міста.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Кремля, запропонувавши російському диктатору Володимиру Путіну провести переговори про мир безпосередньо у Костянтинівці, якщо вона справді перебуває під контролем Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: