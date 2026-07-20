У Польщі чоловік прогулювався лісом і знайшов стародавній меч віком 2700 років

Меч датується пізньою бронзовою добою, періодом між 900 і 700 роками до нашої ери.

Чоловік з металошукачем, який досліджував ліс на півночі Польщі, натрапив на незвичайне видовище: стародавній бронзовий меч, який стояв вертикально в землі.

Як пише Yahoo.com, Марцин Вишневський прогулювався лісом у Гданському лісництві, коли зовсім випадково виявив меч, що стирчав із землі, у напрочуд хорошому стані.

Дослідники встановили, що меч датується пізньою бронзовою добою, періодом між 900 і 700 роками до нашої ери.

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Вишневський повідомив про знахідку співробітникам управління з охорони пам’яток, які витягли артефакт, використовуючи професійні археологічні методи.

Вчені зазначили, що, хоча мечі бронзової доби трапляються рідко, подібні знахідки в цьому районі вже були.

Так, у 1920-х роках у сусідньому торф’яному болоті було виявлено два бронзові мечі з рукояткою у формі антен. Ці артефакти було передано до тодішнього Провінційного музею в Гданську, але пізніше їх було втрачено під час Другої світової війни.

Влада заявила, що знайдений меч додатково дослідять, а потім передадуть до музею.

Це відкриття – останнє в низці знахідок стародавньої зброї в Польщі. Протягом останніх місяців археологи виявили схованку з ранньосередньовічною зброєю в озері у західно-центральній Польщі, а рибалка виловив із річки Вісли меч віком 700 років.

Раніше ми розповідали, як в Англії щасливчик-шукач скарбів виявив римський золотий перстень з дорогоцінним каменем просто в полі.

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