У НФ заявили, що Яценюк не балотуватиметься в Раду за мажоритаркою (відео)
12:07, 15 квітня 2016Політика
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Голова фракції "Народного фронту" у Раді Максим Бурбак спростував чутки про те, що лідер партії та екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк найближчим часом балотуватиметься у парламент за одним з мажоритарних округів.
REUTERS
"У жодному разі", - сказав Бурбак в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.
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