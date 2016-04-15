У НФ заявили, що Яценюк не балотуватиметься в Раду за мажоритаркою (відео)

"У жодному разі", - сказав Бурбак в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

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Нагадаємо, нова коаліція ухвалила рішення про висування Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра, про обрання Андрія Парубія на посаду спікера, Ірини Геращенко – на посаду першого віце-спікера. Втім, залишається лише одна вакантна посада в уряді. Блок Петра Поршенка не погодив міністра з питань охорони здоров'я.