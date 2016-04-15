55% українців підтримують вступ України до ЄС, 15% - до Митного союзу - опитування

При цьому 15% хочуть, аби Україна приєдналася до Митного союзу. Ще стільки ж вагалися з відповіддю.

Варто зазначити, що за останній рік частка прихильників європейського вектору економічного розвитку України зменшилася на 2% - у листопаді 2015 року прихильників вступу до ЄС було 57%.

Як свідчить опитування, найбільше прихильників вступу до ЄС - в західній і центральній частинах України - 82% і 62% відповідно.

На Сході прихильників ЄС і Митного союзу виявилося майже порівну - 31% і 30%. На Півдні 40% опитаних - за вступ до ЄС і 25% - за вступ до Митного союзу.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 18 лютого по 04 березня 2016 р. Метод опитування – особисте інтерв'ю у респондента на дому.

Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Допустима похибка не перевищує 2.0%.