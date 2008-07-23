Тимошенко призначила Турчинова головним у боротьбі з рейдерством
16:27, 23 липня 2008Політика
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Віце-прем`єр сформує комісію
Кабінет міністрів України затвердив першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА головою Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження було прийняте на сьогоднішньому засіданні Кабміну.
Уряд доручив О.ТУРЧИНОВУ сформувати склад Комісії і внести його для затвердження на засіданні Кабінету міністрів.
Як повідомлялося, Міжвідомчу комісію з боротьби з рейдерством було створено в лютому 2007 року і під час роботи Кабінету міністрів Віктора ЯНУКОВИЧА її очолював перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.
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