Луценко пропонує цього тижня розробити графік реформування ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Луценко зазначив, що після обрання нового керівництва ВР та нового уряду необхідно закласти ефективну модель взаємодії між парламентом та Кабміном.

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“Я закликаю негайно, цього тижня, розробити графік імплементації Плану пана Кокса для реформи парламенту, який, між іншим, передбачає не лише нашу роботу, але й, наприклад, засилання від уряду тез про ключові закони, які обговорюються тут і лише після їх погодження наповнюються текстом в уряді і повертаються в парламент”, - наголосив він.

Луценко також зазначив, що виступає за створення робочих груп між парламентом та урядом. Зокрема, він висловив думку, що необхідно було б створити такі робочі групи щодо податкового кодексу, бюджету на наступний рік, тарифоутворення.

Як повідомляв УНІАН, місія Європарламенту на чолі з Петом Коксом підготувала низку рекомендацій, які дозволять покращити роботу парламенту України.

Зокрема, рекомендації покликані оптимізувати процес ухвалення законів, поліпшити комунікацію між Кабміном і парламентом, скоротити кількість комітетів ВР.

17 березня Верховна Рада підтримала рекомендації Європарламенту щодо реформування ВР України.