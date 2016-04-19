НФ закликає Раду прийняти спільне звернення до світових лідерів з проханням підтримати Меджліс

Про це з парламентської трибуни заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Російська Федерація здійснила черговий злочин на українській землі проти наших співвітчизників і побратимів. Цей обурливий факт вимагає негайної реакції нашої дипломатії для того, щоб закликати світ до осуду та тиску на Кремль, який з кожним днем демонструє клінічні прояви безглуздості та своїх тоталітарних страхів", - заявив Максим Бурбак.

"Фракція "Народний фронт", висловлює підтримку кримськотатарському народу, його лідерові Рафату Чубарову, символові боротьби за права кримських татар Мустафі Джемілєву, а також закликає Верховну Раду України прийняти спільне звернення до світових лідерів з тим, щоб світова спільнота не давала себе приспати брехливими промовами Путіна і Лаврова", - наголосив Голова фракції.

Він заявив, що заборона діяльності Меджлісу має стати чітким сигналом для США та європейських країн не відновлювати співробітництво з Росією у військовій чи будь-якій іншій сфері, оскільки це дозволить Москві економічно посилюватися і надалі розгортати свої агресивні дії.

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Максим Бурбак також наголосив, що боротьба за права кримських татар і повернення українських полонених додому - має стати пріоритетом для української влади.

"Боротьба за права кримських татар, боротьба за повернення Надії Савченко, а сьогодні мова йде про те, що звільнення з полону Надії стане фактично збереженням її життя, боротьба за повернення додому інших наших полонених патріотів має бути пріоритетом у діяльності української влади", - підкреслив Бурбак.

Він нагадав, що Міністерство юстиції України отримало звернення від Надії, в якому вона просить розпочати процедуру її повернення в Україну. Міністр юстиції Павло Петренко вже розпочав необхідну роботу.

"Ми з великими оптимізмом сподіваємося на те, що зовсім скоро зможемо зустріти нашу героїчну Надію вільною", - підкреслив Бурбак.

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