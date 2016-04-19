Медведєв назвав "енергетичним тероризмом" припинення поставок електроенергії до окупованого Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, виступаючи із щорічним звітом уряду в Держдумі, сказав: «Екстрених заходів вимагала ситуація в Криму, яку з повним правом можна назвати енергетичним тероризмом. Злочинці, які перед самим початком зими підірвали ЛЕП, піддали загрозі життя і здоров'я багатьох людей. Без тепла і світла залишилися лікарні, школи і дитячі садочки».

За його словами, до Криму було направлено додаткові мобільні генератори, сформовано резерви пального, всі соціально значущі об'єкти переведено на резервні джерела живлення. «Щоб захистити людей від подібних історій у майбутньому, будуємо енергоміст через Керченську протоку», - зазначив Медведєв.

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Він заявив, що не приділяє цього року у звіті уряду підвищеної уваги Криму, оскільки півострів став «звичайним, нормальним регіоном РФ».

«Два роки поспіль, відповідаючи на ваші запитання, виступаючи з трибуни, я значну частину звіту присвячував Криму. Цього разу я не цього не роблю, оскільки Кримський півострів став нормальним, звичайним регіоном Російської Федерації. І це головний підсумок нашої спільної роботи, це земля - наша, наші клопоти. Хоч би хто що говорив», - заявив Медведєв.