Поклонська зібралася заблокувати видання "Крим.Реалії"

Про це ТАСС повідомила глава відомства російських окупантів в Криму Наталія Поклонська.

"Ми збираємо матеріали в Генеральну прокуратуру РФ і далі в Роскомнагляд для повного закриття інформаційної служби "Крим. Реалії". Це підривна служба, їхні публікації містять у собі виправдання диверсій, екстремізм і нескінченну дискредитацію органів влади в Криму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - сказала Поклонська.

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У Поклонської відзначили, що раніше вони неодноразово зверталися з ініціативою про блокування публікацій видання "Крим. Реалії". Раніше деякі матеріали, що публікувалися на порталі проекту, вже блокувалися за рішенням місцевих окупаційних органів.

Проект "Крим. Реалії" є кримським регіональним підрозділом української служби "Радіо Свобода", він почав роботу в березні 2014 роки після окупації півострова Росією.