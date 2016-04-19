Парламент Нідерландів не підтримав резолюцію опозиції відкликати ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Про це у вівторок повідомив нідерландський телеканал NOS, передає власний кореспондент УНІАН.

«Уряд може продовжувати далі найближчими тижнями та місяцями вести переговори в Європі щодо Угоди з Україною. Резолюція опозиції відкликати закон щодо ратифікації Угоди про асоціацію не здобула підтримки більшості парламенту», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПрем'єр Нідерландів: рішення щодо асоціації з Україною буде не раніше кінця червня - ЗМІ

Процедура голосування була індивідуальною. За відповідну пропозицію проголосував 71 депутат, проти - 75.

Зокрема, резолюція закликала уряд відкликати ратифікацію Угоди якомога швидше.

Разом з тим, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що переговори зможуть принести "кращий результат для тих, хто голосував проти Угоди на референдумі", тому що Нідерланди, таким чином, можуть внести зміни в Угоду, зокрема, до статті щодо приєднання України до Євросоюзу у співпраці в сфері оборони.

В обговоренні, які відбулися у парламенті минулого тижня, Рютте зазначив, що час необхідний і для того, аби належним чином відповісти на занепокоєння, яке є у Брюсселі щодо впливу цих переговорів на референдум у Великобританії про вихід з Європейського Союзу. У разі, якщо Нідерланди скажуть "Ні", це може наблизити голосування у Великобританії до негативного результату.

У цьому зв'язку Рютте повідомив, що до 23 червня він не зможе сказати що-небудь про результати переговорів у Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61%, за – 38,21%.



