Законопроекти про видобуток бурштину пройдуть експертизу на відповідність європейським нормам - Геращенко

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Домовилися: терміново передати міністерству екології законопроекти для експертизи, звернутися до європейської сторони з проханням надати експертизу законопроектам, що стосуються видобутку бурштину, на предмет відповідності європейським нормам", – написала Геращенко за підсумками робочої наради, де розглядалися питання, пов'язані з незаконним видобутком бурштину в Україні.

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Геращенко зазначила, що на нараді були присутні "представники всіх політичних фракцій і груп, екологічного комітету і з питань правосуддя, міністерства екології та МВС, від громадськості- представники спілки ювелірів".

За її словами, також прийнято рішення звернутися до литовських і польських колег із проханням надати технічну допомогу в експертизі цих законопроектів.

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