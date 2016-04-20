Рада розглядає регулювання зовнішньої реклами та зміни до закону про соцзахист чорнобильців (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, цей документ усуває дискримінаційне ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

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Крім того, сьогоднішній порядок денний також передбачає призначення позачергових місцевих виборів.

Серед законопроектів, які плануються для включення до порядку денного сесії, зокрема, законопроект про засади державної політики охорони здоров`я.

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Також серед питань інформаційної політики - постанова про забезпечення всебічного застосування закону "Про доступ до публічної інформації" при інформуванні громадськості про здійснювану Нацбанком політику рефінансування.