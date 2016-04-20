Оліфер: Напередодні Великодня Україна очікує звільнення 25 заручників

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Кучми Дарка Оліфер.

"Поки тривають обстріли, неможливий прогрес у вирішенні політичних питань. Вибори на Донбасі можуть пройти після припинення вогню, виведення іноземних військових підрозділів, відновлення контролю за українсько-російським кордоном, за участю українських партій і українських ЗМІ", - написала Оліфер.

"Звільнення незаконно утримуваних осіб стало головною темою сьогоднішньої зустрічі в Мінську. Напередодні Великодня Україна очікує звільнення заручників 25 , які знаходяться на непідконтрольної Україні частині Донбасу. Ми з нетерпінням очікуємо, що люди нарешті зможуть повернуться до своїх родин", - йдеться в повідомленні представниці Кучми.

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"Ми також можемо констатувати певний прогрес у справі визволення нашої льотчиці Надії Савченко і очікуємо її повернення в Україну", - зазначила Оліфер.

"Напередодні святкування 9 травня ми застерігаємо представників окремих районів Донецької та Луганської областей: проведення т. зв. параду військової техніки в Донецьку буде прямим і грубим порушенням Мінських угод. Відповідно з домовленостями все озброєння повинно бути відведено з лінії зіткнення в місця постійної дислокації, і цей відвід повинен бути підтверджений співробітниками СММ ОБСЄ", - підкреслила Оліфер.