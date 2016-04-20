Чубаров розкритикував звіт Ради Європи про Крим, вважає його суперечливим

Про це він заявив під час круглого столу "Тимчасово окуповані території: юридичні та дипломатичні механізми" у Страсбурзі в рамках сесії ПАРЄ, передає DW.

Кримськотатарський політик наголосив, що в Криму "до представників жодної релігійної конфесії, окрім татар, які проповідують іслам, в будинки не вриваються правоохоронці", а заборона російською владою діяльності Меджлісу є "найліпшим доказом того, що з боку окупаційної влади проти кримськотатарського народу ведеться політика на знищення".

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За словами Чубарова, Україна зацікавлена у міжнародних місіях до Криму, але цими місіями мають опікуватися спеціалізовані інституції. "Рада Європи має інститут Комісара з прав людини, відповідні комітети, котрі займаються правами людини, і моніторинги від їх імені будуть більш об'єктивними і відповідатимуть реальному стану речей у Криму", - наголосив Чубаров і розповів, що збирається донести свої оцінки щодо звіту місії РЄ до генсека організації Торбйорна Ягланда.

Водночас, як стало відомо DW, керівник РЄ заплановану зустріч з главою Меджлісу скасував.

Раніше Чубаров заявляв, що кримські татари не візьмуть зброю, щоб протистояти окупаційній влади Криму, а продовжать добиватися повернення півострова до складу України дипломатичними і політичними методами.