Кримські татари не візьмуть зброю, щоб протистояти окупаційній владі Криму - Чубаров

Про це заявив в ефірі на телеканалі 112 Україна заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу БПП Рефат Чубаров.

"Кримські татари не візьмуть зброю з багатьох причин і не тільки тому, що для татар завжди, знаєте, найголовнішим принципом з якого вони виходили, був принцип ненасильства. Це те, що є відмінним для кримськотатарського національного руху. Але також виходячи з того, що у них немає зброї, вони живуть в середовищі людей, які по-різному ставляться до Росії та Україні. Все населення Криму 2,25 млн осіб і серед них тільки 300 тис. кримських татар. Вони і далі будуть здійснювати ту суміш факторів, методів, які приведуть Крим до звільнення від окупантів, це політичне, дипломатичне. Ми будемо всіма силами переконувати наших партнерів посилити заходи економічного тиску на Росію і наші партнери повинні допомагати Україні зміцнювати армію", - підкреслив Чубаров.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Рефата Чубарова, під заборону Меджлісу в Криму підпадає більше 2,5 тис. людей, які є членами понад 250 селищних, міських і сільських Меджлісів.

Нагадаємо, російська влада внесла Меджліс кримськотатарського народу в список громадських об'єднань і релігійних організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності".